Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası Levent Tüzemen'den Mostafa Mohamed eleştirisi! "En son penaltı atacak oyuncu"

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Beşiktaş derbisinin 81. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Takım Oyunu programında Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Tüzemen, "Mostafa'ya penaltı attırılır mı? Cicaldau var, Babel var, Kerem var. Mostafa en son penaltı atacak oyuncu. Fatih Terim'in buna müdahale etmemesine anlam veremiyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)