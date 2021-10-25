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Web Tv Video Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası Levent Tüzemen'den Mostafa Mohamed eleştirisi! "En son penaltı atacak oyuncu"
Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası Levent Tüzemen'den Mostafa Mohamed eleştirisi!

Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası Levent Tüzemen'den Mostafa Mohamed eleştirisi! "En son penaltı atacak oyuncu"

25.10.2021 | 23:16

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Beşiktaş derbisinin 81. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Takım Oyunu programında Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Tüzemen, "Mostafa'ya penaltı attırılır mı? Cicaldau var, Babel var, Kerem var. Mostafa en son penaltı atacak oyuncu. Fatih Terim'in buna müdahale etmemesine anlam veremiyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)