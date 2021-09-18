Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a flaş sözler! "Fatih Terim ve Mustafa Denizli'ye benzeme"

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a karşı ilk yarıyı 2-0 geride kapattığı maçı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazanmayı başardı. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise Sergen Yalçın için flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, "Sergen hoca sen Mustafa Denizli gibi, Fatih Terim gibi değişik işler yapmaya kalkma, onlara benzeme. Kendi işini iyi hallet." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)