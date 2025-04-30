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Haberler TFF 3. Lig 3. Lig'de play-off heyecanı

3. Lig'de play-off heyecanı

3. Lig’de play-off heyecanı bugün başlıyor. 1. Tur maçlarında 4 farklı grupta tek maç üzerinden 8 karşılaşma oynanacak

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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3. Lig'de play-off heyecanı

Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçları bugün oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda tur atlayan takımlar, adını ikinci tura yazdıracak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nesine 3. Lig play-off 1. turda 4 grupta toplam 8 maç oynanacak. Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle: 1. Grup 15.00 Muşspor-Silifke Belediye, 16.00 Belediye Kütahya-Düzcespor 2. Grup 16.00 Amasyaspor FK-Mazıdağı Fosfatspor, 16.00 Silivrispor- Tire 2021 FK, 3. Grup 16.00 Küçükçekmece Sinop-Çorluspor 1947, 20.00 52 Orduspor FKPazarspor, 4. Grup 15.00 Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK, 16.00 Zonguldak FK- Kahramanmaraş İstiklal.

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