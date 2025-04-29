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22 yıllık hasret bitecek
Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta final gibi son hafta maçında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u Alsancak Stadı'nı dolduran binlerce taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenerek ikinciliği alıp adını PlayOff'ta grup finaline yazdıran Karşıyaka'nın önünde 22 senelik şampiyonluk hasretini bitirmek için yalnız 3 maç kaldı. Başkan İlker Ergüllü, "Play-Off'ta ilk maçımız 15 Mayıs'ta deplasmanda olacak. Bu süreçte futbolcu kardeşlerimizin, teknik heyetimizin yanında olacağız. Önce grup finallerine, ardından da inşallah finale ve şampiyonluğa yürüyüp 22 senelik hasreti bitireceğiz" diye konuştu.
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