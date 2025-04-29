CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 3. Lig 22 yıllık hasret bitecek

22 yıllık hasret bitecek

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta final gibi son hafta maçında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u Alsancak Stadı'nı dolduran binlerce taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenerek ikinciliği alıp adını PlayOff'ta grup finaline yazdıran Karşıyaka'nın önünde 22 senelik şampiyonluk hasretini bitirmek için yalnız 3 maç kaldı. Başkan İlker Ergüllü, "Play-Off'ta ilk maçımız 15 Mayıs'ta deplasmanda olacak. Bu süreçte futbolcu kardeşlerimizin, teknik heyetimizin yanında olacağız. Önce grup finallerine, ardından da inşallah finale ve şampiyonluğa yürüyüp 22 senelik hasreti bitireceğiz" diye konuştu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
22 yıllık hasret bitecek
Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta final gibi son hafta maçında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u Alsancak Stadı'nı dolduran binlerce taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenerek ikinciliği alıp adını PlayOff'ta grup finaline yazdıran Karşıyaka'nın önünde 22 senelik şampiyonluk hasretini bitirmek için yalnız 3 maç kaldı. Başkan İlker Ergüllü, "Play-Off'ta ilk maçımız 15 Mayıs'ta deplasmanda olacak. Bu süreçte futbolcu kardeşlerimizin, teknik heyetimizin yanında olacağız. Önce grup finallerine, ardından da inşallah finale ve şampiyonluğa yürüyüp 22 senelik hasreti bitireceğiz" diye konuştu.
G.Saray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık!
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu!
DİĞER
Deprem uzmanı inşaat reklamı yapmalı mı? Tepkiler çığ gibi büyüyor
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?
F.Bahçe'den G.Saray'a Xhaka çalımı!
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! 01:09
Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... 01:09
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! 01:09
Fatih Tekke'den U19 açıklaması! Fatih Tekke'den U19 açıklaması! 01:09
Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! 01:09
Trabzonspor'da duygusal anlar! Trabzonspor'da duygusal anlar! 01:09
Daha Eski
Göztepe galibiyeti hatırladı! Göztepe galibiyeti hatırladı! 01:09
G.Saray'a Sane transferinde şok! G.Saray'a Sane transferinde şok! 01:09
G.Saray'a sürpriz orta saha! G.Saray'a sürpriz orta saha! 01:09
F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! 01:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:09
G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı 01:09