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Haberler TFF 3. Lig Jimmy Durmaz, 3. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'a transfer oldu!

Jimmy Durmaz, 3. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'a transfer oldu!

Nesine 3. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 12:36
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Jimmy Durmaz, 3. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'a transfer oldu!

Nesine 3. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre imza töreni, Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Ümit Ozan, yöneticiler ve teknik direktör Cafer Elek'in de katılımıyla kulüp tesislerinde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ümit Ozan, Jimmy Durmaz'a başarılar dileyerek, "Jimmy Durmaz gibi deneyimli bir futbolcuyu takımımıza kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onun tecrübesi ve kalitesi, takımımıza önemli bir katkı sağlayacak. Bu transfer, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Jimmy Durmaz ise "Etimesgutspor'a transfer olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kulübün projesi ve hedefleri beni çok heyecanlandırdı. Burada başarılı olmak ve takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İsveç Milli Takımı ile 49 maça çıkan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydi.

Kariyerinde Malmö, Olympiakos, Toulouse ve AIK takımlarında da oynayan Jimmy Durmaz, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Trendyol 1. Lig'de 2 maçta görev yaptı.

Etimesgut Belediyespor, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 17 hafta sonunda 29 puanla 4. sırada yer alıyor.

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