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Haberler Bursaspor Bursaspor'da taraftarlar maçları tel örgüsüz izleyecek

Bursaspor'da taraftarlar maçları tel örgüsüz izleyecek

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un maçlarını oynadığı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kale arkalarında bulunan tel örgüler kaldırıldı. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 15:58
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Bursaspor'da taraftarlar maçları tel örgüsüz izleyecek

Mücadele ettiği TFF 3. Lig'de lider olan Bursaspor, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kale arkalarında bulunan tel örgüleri kaldırıldı. Böylece, maraton ve protokol tribünlerinde tel örgülerin bulunmadığı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na gelen taraftarlar, yeşil beyazlı ekibin karşılaşmalarını tel örgüsüz olarak izleyecekler.

Bursaspor, sezon başından itibaren kendi evinde ki karşılaşmaları, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ortalama 42 bin taraftarın önünde oynuyor.

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