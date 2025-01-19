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Haberler Bursaspor Bursaspor taraftarı Filistin'i yalnız bırakmadı

Bursaspor taraftarı Filistin'i yalnız bırakmadı

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, Düzcespor'u ağırladı.Tribünleri dolduran yeşil beyazlı taraftar, maç öncesinde yaptıkları koreografi ile Filistin'e destek verdi. İşte o görüntüler...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 16:36 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 16:36
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Bursaspor taraftarı Filistin'i yalnız bırakmadı

TFF 3. Lig'in 20. haftasında Düzcespor'u ağırlayan Bursaspor'da maç öncesi tribünler dikkat çekti. Tribünleri dolduran yeşil beyazlı taraftarlar, yaptıkları koreografi ile Filistin'e destek verdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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