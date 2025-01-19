Bursaspor taraftarı Filistin'i yalnız bırakmadı

TFF 3. Lig'in 20. haftasında Düzcespor'u ağırlayan Bursaspor'da maç öncesi tribünler dikkat çekti. Tribünleri dolduran yeşil beyazlı taraftarlar, yaptıkları koreografi ile Filistin'e destek verdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER