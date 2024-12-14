TFF'den Bursaspor'a fair play ödülü!

Bursaspor'un taraftar grubu Texas'a, kadına şiddete dikkati çeken koreografisinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından verilen ödül, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'e takdim edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ödülü takdim ederken, "Böyle birçok şehir var. Bizim arzumuz, Bursaspor'un Süper Lig'e gelip tekrar renk katması. Dünyanın hiçbir stadında böyle bir taraftar profili yok. Başkandan Allah razı olsun. Böyle devam eder inşallah." sözlerine yer verdi.