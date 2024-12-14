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Haberler TFF 3. Lig Bursaspor 0-0 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bursaspor 0-0 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Binlerce taraftarın stadyumda yer aldığı bu maçta gol sesi çıkmadı. İşte detaylar...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 16:25
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Bursaspor 0-0 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile yaptığı maçı binlerce taraftar seyretti.

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyen Bursaspor'un yükselişi sürüyor.

Yönetim değişikliğinin ardından arkasına taraftar desteğini alan yeşil-beyazlı ekip, iç saha maçlarında tribünleri doldurmaya devam ediyor.

Bursaspor, ligin 15. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

"Kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar izledi.

Çekişmeli geçen mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bursaspor, bu sonuçla ligin ilk devresini 12 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup olarak lider tamamladı.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti.

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