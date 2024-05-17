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Denizli'nin borcu 429 milyon TL
Türk futbolunun önemli markalarından olan ancak son 2 sezondur yaşanılan sıkıntılar nedeniyle bu sezon tarihinde ilk kez 3. Lig'e düşen Denizlispor'da kara tablo açıklandı. Horozlar'daki seçimde göreve gelen yeni yönetim, devir aldıkları borçla ilgili olarak yazılı duyuru yaptı. Borç; 429 milyon 732 bin 416 TL olarak açıklandı.
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