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1922 Konyaspor'da teknik direktör Bekir Mehtap istifa etti

Son dakika spor haberleri... TFF 3. Lig'de mücadele eden 1922 Konyaspor'da teknik direktör Bekir Mehtap istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 15:31
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1922 Konyaspor'da teknik direktör Bekir Mehtap istifa etti

TFF 3. Lig'de mücadele eden 1922 Konyaspor'da teknik direktör Bekir Mehtap, bu sezon oldukça yıprandığını dile getirerek teknik ekibiyle birlikte görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sezonun başlamasına 5 gün kala 1922 Konyaspor'un başına geçen teknik direktör Bekir Mehtap, U19 takımından gelen genç ağırlıklı kadroyla mücadele etti. Gol yollarındaki sorunun aşılamaması ve son dakikalarda yenilen gollere engel olunamaması Yavru Kartallar'ın 14 haftalık süreçte ateş hattının 3 puan gerisinde kalmasına neden oldu. Ligde 5 puanı bulunan 1922 Konyaspor'da teknik direktör Bekir Mehtap, 1-0 kaybedilen Fatsa maçının ardından yönetime çok yıprandığını belirterek istifasını sundu. Daha önceki haftalarda da birkaç kez istifasına yönetime sunan ancak kabul edilmeyen Bekir Mehtap, Fatsa maçının ardından kararının kesin olduğunu belirterek, yeşil-beyazlı takımın yeni yönetimine görevi bırakma kararını aldığını ifade etti. Yönetimin ise hocanın kararına saygı duyarak istifayı kabul ettiği öğrenildi.

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