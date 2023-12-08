Haberler TFF 3. Lig Darıca Gençlerbirliği'nde Theofanis Gekas dönemi bitti!

Darıca Gençlerbirliği'nde Theofanis Gekas dönemi bitti!

TFF 3. Lig takılarından Darıca Gençlerbirliği, 1 buçuk ay önce futbol direktörlüğü görevine getirdiği Theofanis Gekas'la yollarıını ayırdıklarını duyurdu. İşte detaylar...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 20:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Darıca Gençlerbirliği'nde Theofanis Gekas dönemi bitti!

TFF 3. Lig takılarından Darıca Gençlerbirliği, 1 buçuk ay önce futbol direktörlüğü görevine getirdiği Theofanis Gekas'la yollarıını ayırdıklarını duyurdu.

TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği, teknik direktör Emre Denizli'nin ardından 20 Ekim tarihinde Theofanis Gekas ile sözleşme imzalamıştı. 1 buçuk ay sonra Darıca Gençlerbirliği Futbol Direktörü Theofanis Gekas ile de yollarını ayırdığını duyurdu.

Darıca Gençlerbirliği sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kulübümüz futbol direktörümüz Theofanis Gekas ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Theofanis Gekas ile ekibine emekleri ve çabaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

DİĞER
Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle beIN SPORTS 1 canlı izle ekranında!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze'de yaşananlara göz yuman Batı'ya sert tepki: 70'i aşkın gazeteci öldürüldü ABD'nin meşhur gazeteleri nerede?
Galatasaray'a kötü haber! Muslera...
Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2 ve 3. Lig’de hafta başlıyor
Mesut Bakkal sesleri
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (8 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (8 Aralık 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (8 Aralık 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halkbank'ın yarı finalindeki Sir Sicoma Perugia oldu! Halkbank'ın yarı finalindeki Sir Sicoma Perugia oldu! 20:42
Darıca Gençlerbirliği'nde flaş Gekas kararı! Darıca Gençlerbirliği'nde flaş Gekas kararı! 20:37
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı! 20:27
Hasan Arat futbolcularla bir araya geldi! Hasan Arat futbolcularla bir araya geldi! 20:22
Tahkim'den Dursun Özbek ve Ali Koç kararı! Tahkim'den Dursun Özbek ve Ali Koç kararı! 20:19
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 20:11
Daha Eski
Altay’da Yusuf Şimşek dönemi! Altay’da Yusuf Şimşek dönemi! 20:09
G.Saray - A. Demirspor | CANLI G.Saray - A. Demirspor | CANLI 19:35
Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması! Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması! 19:30
Beşiktaş'ın F.Bahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın F.Bahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı! 19:17
Galatasaray Ekmas McCormack'ı kadrosuna kattı! Galatasaray Ekmas McCormack'ı kadrosuna kattı! 18:59
Beşiktaş'ta iki yeni görevlendirme! Beşiktaş'ta iki yeni görevlendirme! 18:55