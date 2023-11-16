Haberler TFF 3. Lig Karşıyaka’da 3 aday

Karşıyaka’da 3 aday

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkardıktan sonra teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayıran Karşıyaka'da 3 aday var.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Karşıyaka’da 3 aday

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkardıktan sonra teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayıran Karşıyaka'da 3 aday var. İlk görüşmeyi Cihat Arslan'la yapan yönetimin listesinde Erkan Sözeri ve Mustafa Sarıgül de yer alıyor

KOCAELİ ZİRVE SEVER

Kocaelispor, ligin ilk 2 haftasında aldığı Manisa ve Eyüpspor mağlubiyetinden sonra yenilgi yüzü görmedi. Daha sonra 10 maça çıktı, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Son 10 haftadır iyi bir çıkış yakalayan Kocaeli, ligde ikinci sırada yer alıyor.

Altay'ın zor virajı

Bu sezon henüz deplasmanda kazanamayan ve sadece 1 galibiyeti bulunan Altay, milli aranın ardındanönce Çorum FK, ardından Manisa FK'ya konuk olacak. Teknik direktör Djilali, kötü gidişatı bitirmek için yoğun çalışıyor.

NAZİLLİ 'AKAR'

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'un dışında kalan Nazilli Bld, yeni teknik direktörünü belirledi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun istifasını kabul eden yönetim, takımı Şükrü Akar'a emanet etti.

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