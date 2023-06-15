Haberler TFF 3. Lig Ersin Aka Kaf Kaf'ta

Ersin Aka Kaf Kaf'ta

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Ersin Aka ile prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde olması bekleniyor. Aka, daha önce İskenderunspor, Bucaspor 1928 ve Ankara Demirspor'u çalıştırmıştı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Ersin Aka Kaf Kaf'ta
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Ersin Aka ile prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde olması bekleniyor. Aka, daha önce İskenderunspor, Bucaspor 1928 ve Ankara Demirspor'u çalıştırmıştı.
DİĞER
"Bunlara paralarını iade edelim" Yüksel Aytuğ oyuncu Eda Ece'nin depremzedelere çirkin sözleri sonrası milyonların hislerine tercüman oldu!
CHP'li İBB yönetiminde değişmeyen manzara: Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü
G.Saray'da Aubameyang tamam!
G.Saray'dan forvet hamlesi! Icardi'yle birlikte...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de
Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig'de!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Haziran)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı" Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı" 07:18
Fofana da listede Fofana da listede 06:24
Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! 01:16
Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! 01:13
Efeler bileti kaptı Efeler bileti kaptı 01:02
Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de 01:00
Daha Eski
Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! 00:23
Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! 00:23
Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! 23:52
Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! 23:48
F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... 23:32
Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 23:32