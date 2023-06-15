Ersin Aka Kaf Kaf'ta

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Ersin Aka ile prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde olması bekleniyor. Aka, daha önce İskenderunspor, Bucaspor 1928 ve Ankara Demirspor'u çalıştırmıştı.
TFF3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Ersin Aka ile prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde olması bekleniyor. Aka, daha önce İskenderunspor, Bucaspor 1928 ve Ankara Demirspor'u çalıştırmıştı.