Haberler TFF 3. Lig Buca avantaj arıyor

avantaj arıyor

MİSLİ.COM 3. Lig play-off yarı finali ilk maçında bugün 'un konuğu olacak , avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Buca avantaj arıyor
MİSLİ.COM 3. Lig play-off yarı finali ilk maçında bugün 'un konuğu olacak , avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Sarılacivertli ekibin teknik patronu , "19 Mayıs Çarşamba günü rövanş maçına çıkacağız. Deplasmandan iyi bir skorla ayrılıp final için önemli bir adım atmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

İKİ TAKIM ÇIKACAK
MİSLİ.COM 3. Lig play-off yarı final mücadelelerinin ardından her gruptan bir takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Finaller, toplam 4 takım arasında tek maç usulüne göre oynanacak. 2 takım daha 2. Lig'e yükselecek.
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