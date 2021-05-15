Buca avantaj arıyor

MİSLİ.COM 3. Lig play-off yarı finali ilk maçında bugün Malatya Yeşilyurt'un konuğu olacak Buca 1928, avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Sarılacivertli ekibin teknik patronu Uğur Balcıoğlu, "19 Mayıs Çarşamba günü rövanş maçına çıkacağız. Deplasmandan iyi bir skorla ayrılıp final için önemli bir adım atmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
İKİ TAKIM ÇIKACAK
MİSLİ.COM 3. Lig play-off yarı final mücadelelerinin ardından her gruptan bir takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Finaller, toplam 4 takım arasında tek maç usulüne göre oynanacak. 2 takım daha 2. Lig'e yükselecek.