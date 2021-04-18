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Son dakika spor haberi: Karşıyaka'da sevinci

Son dakika spor haberi: Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Karşıyaka'ya 'dan sevindirici haber geldi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 13:10
Son dakika spor haberi: Karşıyaka'da Mustafa Aşan sevinci

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta galibiyetiyle son 3 haftaya Play-Off hattının 3 puan gerisinde girip umut tazeleyen Karşıyaka'ya takım kaptanı 'dan da müjdeli haber geldi.

Şile karşılaşmasının ilk yarısında arka adalesinden sakatlanıp topallayarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli futbolcunun MR'ında yırtığa rastlanmadı. Takımdan ayrı düz koşu yapan Mustafa Aşan'ın çarşamba günü oynanacak deplasmanına yetişeceği öğrenildi. Takımın en tecrübeli ismi olan 32 yaşındaki kaptan, bu sezon ilk 11'de 26 maçta forma giyerek 1 gol attı. Kaf-Kaf'ta ise menisküs sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

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