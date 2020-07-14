Muhteşem kutlama!

Corona virüsü sonrası lider olduğu için şampiyon ilan edilen Kocaelispor, coşkulu bir kutlama yaptı. Müzesinde iki Türkiye Kupası bulunan ve yıllarca Süper Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlılar 8 sezon aradan sonra 2. Lig'e yükseldi. Kocaeli'nde cadde ve sokaklar dolarken, taraftarlar konvoy oluşturdu. Şampiyonluk coşkusuna kornalarla destek verildi. Futbolcular, teknik heyet, yöneciler ve başkan Körfez turu yaptı. Taraftarlar tekneleriyle meşaleler yakarak gemiye eşlik etti.