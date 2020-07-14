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14 Temmuz 2020, Salı
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Muhteşem kutlama!

Muhteşem kutlama!

Kocaelispor'un, 8 sezon aradan sonra yeniden 2. Lig'e yükselmesi kentte büyük coşkuyla karşılandı. Kocaeli caddelerinde kutlama yapan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.

Corona virüsü sonrası lider olduğu için şampiyon ilan edilen Kocaelispor, coşkulu bir kutlama yaptı. Müzesinde iki bulunan ve yıllarca 'de mücadele eden yeşil-siyahlılar 8 sezon aradan sonra 2. Lig'e yükseldi. Kocaeli'nde cadde ve sokaklar dolarken, taraftarlar konvoy oluşturdu. Şampiyonluk coşkusuna kornalarla destek verildi. Futbolcular, teknik heyet, yöneciler ve başkan Körfez turu yaptı. Taraftarlar tekneleriyle meşaleler yakarak gemiye eşlik etti.

  1. 14.7.2020
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