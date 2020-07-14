Muhteşem kutlama!
Kocaelispor'un, 8 sezon aradan sonra yeniden TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte büyük coşkuyla karşılandı. Kocaeli caddelerinde kutlama yapan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.
Corona virüsü sonrası lider olduğu için şampiyon ilan edilen Kocaelispor, coşkulu bir kutlama yaptı. Müzesinde iki Türkiye Kupası bulunan ve yıllarca Süper Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlılar 8 sezon aradan sonra 2. Lig'e yükseldi. Kocaeli'nde cadde ve sokaklar dolarken, taraftarlar konvoy oluşturdu. Şampiyonluk coşkusuna kornalarla destek verildi. Futbolcular, teknik heyet, yöneciler ve başkan Körfez turu yaptı. Taraftarlar tekneleriyle meşaleler yakarak gemiye eşlik etti.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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