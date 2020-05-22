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22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler TFF 3. Lig ‘Kaf-Kaf’ın dirilişi başlayacak’

‘Kaf-Kaf’ın dirilişi başlayacak’

‘Kaf-Kaf’ın dirilişi başlayacak’

, "Kulübün ekonomisi düzeldiğinde Karşıyaka iyi yerlere gelecek" dedi.

, "Kulübün ekonomisi düzeldiğinde Karşıyaka iyi yerlere gelecek. Büyük bir camianın parçası olmak büyük onur verici bir olaydır. Sezon sonunu mutlu bitirerek Kaf Sin Kaf'ın dirilişini başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
  1. 22.5.2020
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