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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Yeşilyurt’tan maske desteği

Yeşilyurt’tan maske desteği

3. Lig takımı Yeşilyurt kulübü yöneticileri örnek bir davranışa imza attı.

3. Lig takımı Yeşilyurt kulübü yöneticileri örnek bir davranışa imza attı. Turuncu-yeşilli kulübün Başkanı , Emniyet Müdürlüğü'nün ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da maske desteğinde bulundu. Geçen hafta emniyete 4 bin maske veren Yılmaz, başsavcılığı da 2 bin 500 adet bağışladı.
  1. 15.4.2020
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