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31 Mart 2020, Salı
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Yozgatspor da ‘Evde Kal’ dedi

1959 önlem amaçlı '' çağrısı yaptı.

1959 önlem amaçlı '' çağrısı yaptı. 3. ekiplerinden Yozgatspor'a gönül veren taraftarlar koronavirüse karşı önlem amacıyla 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu. Yozgatspor 1959, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 28 haftalık dönem sonunda 34 puanla 12. sırada yer aldı.
  1. 31.3.2020
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