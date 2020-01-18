‘Kılıç’ dönemi - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Haberleri ‘Kılıç’ dönemi

‘Kılıç’ dönemi

‘Kılıç’ dönemi

3. Lig 1. Grup'ta 'le yollarını ayıran 24 , teknik direktörlük koltuğu için 'la anlaştı.

3. Lig 1. Grup'ta 'le yollarını ayıran 24 , teknik direktörlük koltuğu için 'la anlaştı. Son olarak Giresunspor'u çalıştıran 63 yaşındaki hoca, bu yıl hiçbir takımda görev yapmadı.

  1. 18.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kılıç’ dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN