‘Kılıç’ dönemi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Mustafa Sarıgül'le yollarını ayıran 24 Erzincan, teknik direktörlük koltuğu için Kemal Kılıç'la anlaştı. Son olarak Giresunspor'u çalıştıran 63 yaşındaki hoca, bu yıl hiçbir takımda görev yapmadı.