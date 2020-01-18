‘Kılıç’ dönemi
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Mustafa Sarıgül'le yollarını ayıran 24 Erzincan, teknik direktörlük koltuğu için Kemal Kılıç'la anlaştı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Mustafa Sarıgül'le yollarını ayıran 24 Erzincan, teknik direktörlük koltuğu için Kemal Kılıç'la anlaştı. Son olarak Giresunspor'u çalıştıran 63 yaşındaki hoca, bu yıl hiçbir takımda görev yapmadı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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