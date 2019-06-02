Yeni Orduspor’da yeni başkan Uğur Çelenk

TFF 3. Lig takımı Yeni Orduspor Kulüp Başkanlığına Av. Uğur Çelenk seçildi.

İki sezondur 3. Lig'de mücadele eden Yeni Orduspor, yeni sezona yeni yönetimi ile giriyor. Yeni Orduspor tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda eski Başkan Faruk Zavalsız yeniden aday olmazken tek aday Av. Uğur Çelenk, tüm üyelerin oylarıyla kulüp başkanı seçildi.

Eski AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Uğur Çelenk, Ahmet Fuat Türkmen, Akın Şahin, Ali Çelik, Ayhan Çelenk, Burakcan Karaman, Celal Avcı, Cemal Kurucu, Cengiz Koçyiğit, Davut Alan, Davut Yaldız, Erol Küçükoğlu, Fatih Titiz, Günay Şanlı, Hacı Mehmet Baş, Hulusi Yerebasmaz, Mehmet Avcı, Mehmet Giral, Mehmet Kürşat Güler, Mehmetcan Uygun, Menderes Türkeli, Mert Şenocak, Necmi Kara, Orhan Aktaş, Osman Çakıroğlu, Rıfat Poyraz, Selim Altaş, Süleyman Arslan, Uğur Yıldız, Veysel Köybaşı, Yücel Yalçınkaya, Yüksel Aydın, Zekai Sönmez.

