Bucaspor'da üçüncü Eriş dönemi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş barajının 7 puan gerisinde son sırada bulunan Bucaspor, Tolga Doğantez'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Eriş'in imza töreninde Asbaşkan Mehmet Sevinç de hazır bulundu. Sarı-lacivertlilerde daha önce 2 farklı dönemde teknik direktörlük yapan Eriş, son olarak bu sezon ilk yarıda Fethiyespor'u çalıştırmıştı. Levent Eriş, Yüksel Kepoğlu, Algun Erdem ve Tolga Doğantez'den sonra bu sezon Bucaspor'un dümenine geçen 4'üncü teknik direktör oldu.
- 13.2.2019 18:26
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Bucaspor'da üçüncü Eriş dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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