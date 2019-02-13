Bucaspor'da üçüncü Eriş dönemi
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'da üçüncü Eriş dönemi

Bucaspor'da üçüncü Eriş dönemi

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş barajının 7 puan gerisinde son sırada bulunan , 'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen 'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Eriş'in imza töreninde Asbaşkan Mehmet Sevinç de hazır bulundu. Sarı-lacivertlilerde daha önce 2 farklı dönemde teknik direktörlük yapan Eriş, son olarak bu sezon ilk yarıda Fethiyespor'u çalıştırmıştı. , Yüksel Kepoğlu, Algun Erdem ve 'den sonra bu sezon 'un dümenine geçen 4'üncü teknik direktör oldu.

  1. 13.2.2019 18:26
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