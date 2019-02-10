Bucaspor’da Doğantez gitti
10 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’da Doğantez gitti

Bucaspor’da Doğantez gitti

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Serik Belediyespor’a deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 yenilen ’da teknik direktör ’le yollar ayrıldı.

İkinci yarıda 4'te 0 yaparak 15 puanla sonunculuktan kurtulamayan sarı-lacivertlilerde yönetim yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Tolga Doğantez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullandı.

Devre arasında 'un başına geçen genç teknik adam 4 karşılaşmada puan sevinci yaşayamadı. Yönetimin bu hafta yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor.

  1. 10.2.2019 21:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bucaspor’da Doğantez gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN