Yeni Orduspor’da teknik direktör ve genel menajerle yollar ayrıldı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezon başında Yeni Orduspor’da göreve gelen, yaptığı açıklama ve takım içi uygulamalarıyla tepkileri çeken Genel Menajer Serdar Akkuş ile Teknik Direktör Nihat Balan ile yollar ayrıldı. ?
Genel Menajer Serdar Akkuş ve Teknik Direktör Nihat Balan'ın görevine son verdi. Maçın ardından olağanüstü toplanan Yeni Orduspor Yönetim Kurulu, sezon başında göreve gelen, yaptığı açıklama ve takım içi uygulamalarıyla spor camiasının tepkilerini çeken Genel Menajer Serdar Akkuş ile 14. haftada takımı 4. sıradan alıp devre arası yapılan transferlere rağmen 21. haftada 11. sıraya kadar gerileten Teknik Direktör Nihat Balan'ın görevine son verdi. Yönetim Kurulu ayrıca Antrenörler Levent Gündüz, Kadir Kar, Nail Alköse ve Tevfik Akol ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.
- 10.2.2019 21:25
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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