Yeni Orduspor’da teknik direktör ve genel menajerle yollar ayrıldı
10 Şubat 2019, Pazar
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’da teknik direktör ve genel menajerle yollar ayrıldı

Yeni Orduspor’da teknik direktör ve genel menajerle yollar ayrıldı

3. Lig 2. Grup'ta sezon başında ’da göreve gelen, yaptığı açıklama ve takım içi uygulamalarıyla tepkileri çeken ile ile yollar ayrıldı. ?

ve 'ın görevine son verdi. Maçın ardından olağanüstü toplanan Yönetim Kurulu, sezon başında göreve gelen, yaptığı açıklama ve takım içi uygulamalarıyla spor camiasının tepkilerini çeken Genel Menajer Serdar Akkuş ile 14. haftada takımı 4. sıradan alıp devre arası yapılan transferlere rağmen 21. haftada 11. sıraya kadar gerileten Teknik Direktör Nihat Balan'ın görevine son verdi. Yönetim Kurulu ayrıca Antrenörler Levent Gündüz, Kadir Kar, Nail Alköse ve Tevfik Akol ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

  1. 10.2.2019 21:25
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