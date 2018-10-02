TFF 3. Lig 3. Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalan Turgutluspor'da başkan Hakan Sezer, endişelenecek bir durumun olmadığını söyledi.

Son 3 haftada 8 puan kaybederek 12'nci sırada kalan kırmızı-siyahlı ekipte Sezer, "Oyuncularımızın mücadelesinden memnunum. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Önümüze bakacağız. Takımın ve hocamızın arkasındayız. Önümüzdeki Karacabey Belediyespor maçı ile çıkışımız başlayacak" dedi.

Oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Erdal İşkar da Çorum Belediyespor maçında yapılan hataları anlatarak, Karacabey önünde aynı hataları yapmamalarını istedi.