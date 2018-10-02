Başkan Sezer, Turgutluspor'a güveniyor
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalan Turgutluspor'da başkan Hakan Sezer, endişelenecek bir durumun olmadığını söyledi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalan Turgutluspor'da başkan Hakan Sezer, endişelenecek bir durumun olmadığını söyledi.
Son 3 haftada 8 puan kaybederek 12'nci sırada kalan kırmızı-siyahlı ekipte Sezer, "Oyuncularımızın mücadelesinden memnunum. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Önümüze bakacağız. Takımın ve hocamızın arkasındayız. Önümüzdeki Karacabey Belediyespor maçı ile çıkışımız başlayacak" dedi.
Oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Erdal İşkar da Çorum Belediyespor maçında yapılan hataları anlatarak, Karacabey önünde aynı hataları yapmamalarını istedi.
- 2.10.2018 14:00
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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