Muğlaspor Zeki'yle imzaladı
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Muğlaspor Zeki'yle imzaladı

    Muğlaspor Zeki'yle imzaladı

    Yeni sezonda 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor, orta saha oyuncusu 'nu renklerine bağladı.

    Geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen 'da forma giyen Zeki'yle resmi sözleşme imzalandı. Muğlaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. , Turgutlu Yedi Eylül İdmanyurdun'da başlayan , Turgutluspor, Adıyamanspor, Manisaspor, İskenderunspor, Dersimspor ve Kozan Belediyespor'da top koşturdu.

    1. 18.7.2018 14:29
    2. Güncelleme: 19.7.2018 10:57
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