Aydınspor 1923'e prim dopingi

Bu hafta İstanbul'da Büyükçekmece Tepecikspor ile karşılaşacak siyah-beyazlılarda yönetim karşılaşmanın kazanılması halinde oyunculara 3'er bin TL prim dağıtılacağını açıkladı. Başkan Özgül Kızıl, kader maçlarına çıkacaklarını belirterek, "Bir basamak üzerimizde yer alan sınırdaki Osmaniyespor'la aramızda 3 puan fark bulunuyor. Bundan sonra kayıp yaşamak istemiyoruz. Yönetim olarak futbolcularımızın arkasındayız" dedi.