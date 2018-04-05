Aydınspor 1923'e prim dopingi
TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Karacabey Birlikspor'u 1-0 yenerek bitime 5 hafta kala kümede kalma umutlarını artıran Aydınspor 1923'te yönetim kesenin ağzını açtı.
Bu hafta İstanbul'da Büyükçekmece Tepecikspor ile karşılaşacak siyah-beyazlılarda yönetim karşılaşmanın kazanılması halinde oyunculara 3'er bin TL prim dağıtılacağını açıkladı. Başkan Özgül Kızıl, kader maçlarına çıkacaklarını belirterek, "Bir basamak üzerimizde yer alan sınırdaki Osmaniyespor'la aramızda 3 puan fark bulunuyor. Bundan sonra kayıp yaşamak istemiyoruz. Yönetim olarak futbolcularımızın arkasındayız" dedi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:33
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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