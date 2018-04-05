Aydınspor 1923'e prim dopingi – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'e prim dopingi

    Aydınspor 1923'e prim dopingi

    3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Karacabey Birlikspor'u 1-0 yenerek bitime 5 hafta kala kümede kalma umutlarını artıran 'te yönetim kesenin ağzını açtı.

    Bu hafta 'da Büyükçekmece Tepecikspor ile karşılaşacak siyah-beyazlılarda yönetim karşılaşmanın kazanılması halinde oyunculara 3'er bin TL prim dağıtılacağını açıkladı. Başkan Özgül Kızıl, kader maçlarına çıkacaklarını belirterek, "Bir basamak üzerimizde yer alan sınırdaki Osmaniyespor'la aramızda 3 puan fark bulunuyor. Bundan sonra kayıp yaşamak istemiyoruz. Yönetim olarak futbolcularımızın arkasındayız" dedi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:33
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