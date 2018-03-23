"Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın" – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    "Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın"

    "Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın"
    3. Lig 1. Grup'ta 62 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı olan Pazar günü ağırlayacağı Gençlik'i kayıpsız geçerek, 2. Lig'e bir adım daha yaklaşmak isterken, Kulüp Başkanı , "Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın' diyebilecek durumdayız. Allah utandırmasın bu coşkuyu tüm şehir birlikte yaşayalım' dedi.

    TFF 3.Lig 1. Grup'ta puanını 62'ye yükselten Belediyespor şampiyonluk için gün sayıyor. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisalıları Pazar günü saat 15.00'da Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Grup Özel İdare ile oynanacak maça davet etti. Manisa Büyükşehir Televizyonu'ndan da canlı olarak yayınlanacak maç öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Aktan, "Manisalılara verdiğimiz sözü tutuyoruz. Seyir zevki veren herkesin takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz şampiyon olmaya hazır. Bayburt ve ardından deplasmanda Bergama'yı kayıpsız geçersek 8 Nisan'daki Kozan mücadelesinde kupamızı taraftarlarımız birlikte kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Manisa Büyükşehir Belediye başkanımız Cengiz Ergün başta yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz, çalışanlarımızın büyük emeği Manisa basının desteği ile de karşılığını almaya hazır. Çok şükür Bayburt maçı öncesinde Manisa'mıza 'Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın' diyebilecek durumdayız. Allah utandırmasın bu coşkuyu tüm şehir yaşayalım" diye konuştu.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:33
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