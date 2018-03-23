"Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın"
TFF 3.Lig 1. Grup'ta puanını 62'ye yükselten Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk için gün sayıyor. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisalıları Pazar günü saat 15.00'da Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Bayburt Grup Özel İdare ile oynanacak maça davet etti. Manisa Büyükşehir Televizyonu'ndan da canlı olarak yayınlanacak maç öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Aktan, "Manisalılara verdiğimiz sözü tutuyoruz. Seyir zevki veren herkesin takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz şampiyon olmaya hazır. Bayburt ve ardından deplasmanda Bergama'yı kayıpsız geçersek 8 Nisan'daki Kozan mücadelesinde kupamızı taraftarlarımız birlikte kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Manisa Büyükşehir Belediye başkanımız Cengiz Ergün başta yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz, çalışanlarımızın büyük emeği Manisa basının desteği ile de karşılığını almaya hazır. Çok şükür Bayburt maçı öncesinde Manisa'mıza 'Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın' diyebilecek durumdayız. Allah utandırmasın bu coşkuyu tüm şehir yaşayalım" diye konuştu.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:33
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İmza tamam süresi belirsiz
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UZMAN DR ADAMDAN KAPTANLIGI ALIN. HAKEMLERLE DİYALOGA MECBUREN KAPTAN GİRECEK OLAY YERİNE GİDECEK AMA VOLKANIN ORDA NE İŞİ VARMIŞ ESAS DİĞERLERİNİN
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Adnan Polat'a jest!
Toplam 4
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Adem Bilir Enkaz bırakıp utanmadan aday olmaya kalkan Sayın Özbek genel kuruldan dersini alır.
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Adnan Polat'a jest!
Toplam 4
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Yasama Sayın Cengiz bugüne kadarki ciddi ve ilkeli duruşuyla kulübü düze çıkartacağını gösteriyor. Sayın Özbek aday olup havasını alır.
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