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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’da Yusuf sezonu kapattı

    <a href="/index/diyarbekirspor?id=bd01a255-4ad5-4dd2-93d8-2d08497ad9be" class="" rel="tag">Diyarbekirspor</a>’da Yusuf sezonu kapattı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ’da şoku yaşanıyor.

    Yeni Orduspor karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olan Yusuf'un sezonu kapattığı açıklandı. Yusuf'un sakatlığı şampiyonluk mücadelesi veren takımda da üzüntüye neden oldu. Futbolcu arkadaşları, takımın ikinci kaptanı olan Yusuf için geçmiş olsun mesajlarını ileterek destek oldu.

    ise takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği bu kritik dönemde takımdan ayrı kaldığı için üzgün olduğunu söyledi. Yusuf, "Topun ve ikili mücadelenin olmadığı pozisyonda sakatlandım. Topa hamle yaparken, ters bir hareket oldu ve sonra dizimin döndüğünü hissettim. Sağ ayak çapraz bağım kopmuş. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacağım. Çok üzgünüm. En çok da takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği ve bana ihtiyaç duyduğu bu kritik döneme denk geldiği için üzüntülüyüm. Saha dışında da olsa desteğimi devam ettireceğim" dedi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:10
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