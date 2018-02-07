Diyarbekirspor’da Yusuf sezonu kapattı
TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor’da Yusuf Yağmur şoku yaşanıyor.
Yusuf Yağmur ise takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği bu kritik dönemde takımdan ayrı kaldığı için üzgün olduğunu söyledi. Yusuf, "Topun ve ikili mücadelenin olmadığı pozisyonda sakatlandım. Topa hamle yaparken, ters bir hareket oldu ve sonra dizimin döndüğünü hissettim. Sağ ayak çapraz bağım kopmuş. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacağım. Çok üzgünüm. En çok da takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği ve bana ihtiyaç duyduğu bu kritik döneme denk geldiği için üzüntülüyüm. Saha dışında da olsa desteğimi devam ettireceğim" dedi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:10
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''Şampiyonluğu hak ediyoruz''
Toplam 3
Yorum
UltrAslan basaksehir macinda hat trick bekliyorum senden hadi bakalim Fernandao.
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Giuliano ateşle oynuyor!
Toplam 3
Yorum
ya galibiyet ya da Ali Koc baskan basaksehir macinda oynamali kesin cünkü golü ondan bekliyorum.Fb bu maci kaybederse 8 puan geride kalir ki is biter.
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‘Kollama’ diye bir şey olmaz
Toplam 1
Yorum
nejat olgun Anlaşılan sen de bunama belirtileri göstermeye başlamışsın sayın Şen
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