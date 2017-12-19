Diyarbekirspor’da moraller yüksek
TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan ve ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan Diyarbekirspor’da moraller süper.
İlk yarının son maçında deplasmanda Yeşil Bursa'yı Mehmet Özdıraz'ın tek gollüyle mağlup eden Diyarbekirspor, devre arası tatiline moralli çıktı. Diyarbekirspor teknik direktörü Osman Özdemir, Yeşil Bursa deplasmanında oyun disiplininden hiç kopmadıklarını söyledi. Özdemir, "Futbolcularım Yeşil Bursa maçında çok kontrollü bir oyun ortaya koydular. Oyun disiplininden hiç kopmadılar. Maçın son saniyesine kadar kazanma azmi ile mücadele ettiler. Son ana kadar gollü kovaladılar ve istediğimizi almayı başardılar. Bu nedenle futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.
Özdemir, ligin ilk yarısını çok iyi bir yerde tamamladıklarını belirten Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamladık. Lig lideri ile puan farkımızı koruduk. Genel olarak ligin ilk yarsını iyi bir yerde tamamladığımızı söyleyebilirim. Asıl hedefimiz ligin ikinci yarısıdır. İnşallah ligin ikinci yarısında istediğimiz sonuçları alır ve şampiyonluk hedefine ulaşırız."
Özdemir, ligin ilk yarısını çok iyi bir yerde tamamladıklarını belirten Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamladık. Lig lideri ile puan farkımızı koruduk. Genel olarak ligin ilk yarsını iyi bir yerde tamamladığımızı söyleyebilirim. Asıl hedefimiz ligin ikinci yarısıdır. İnşallah ligin ikinci yarısında istediğimiz sonuçları alır ve şampiyonluk hedefine ulaşırız."
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Diyarbekirspor’da moraller yüksek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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