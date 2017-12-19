 Diyarbekirspor’da moraller yüksek – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    ’da moraller yüksek

    Diyarbekirspor’da moraller yüksek

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan ve ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan ’da moraller süper.

    İlk yarının son maçında deplasmanda Yeşil Bursa'yı Mehmet Özdıraz'ın tek gollüyle mağlup eden , devre arası tatiline moralli çıktı. Diyarbekirspor teknik direktörü Osman Özdemir, Yeşil Bursa deplasmanında oyun disiplininden hiç kopmadıklarını söyledi. Özdemir, "Futbolcularım Yeşil Bursa maçında çok kontrollü bir oyun ortaya koydular. Oyun disiplininden hiç kopmadılar. Maçın son saniyesine kadar kazanma azmi ile mücadele ettiler. Son ana kadar gollü kovaladılar ve istediğimizi almayı başardılar. Bu nedenle futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.

    Özdemir, ligin ilk yarısını çok iyi bir yerde tamamladıklarını belirten Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:
    "Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamladık. Lig lideri ile puan farkımızı koruduk. Genel olarak ligin ilk yarsını iyi bir yerde tamamladığımızı söyleyebilirim. Asıl hedefimiz ligin ikinci yarısıdır. İnşallah ligin ikinci yarısında istediğimiz sonuçları alır ve şampiyonluk hedefine ulaşırız."
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:09
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