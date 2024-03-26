İtalya U21 - Türkiye U21 maçı CANLI İZLE

Ümit Milli Takım, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6. hafta karşılaşmasında İtalya U21 takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇININ İLK 11'LERİ
İtalya U21: Sebastiano Desplanches, Mattia Zanotti, Diego Coppola, Lorenzo Pirola, Matteo Ruggeri, Cher Ndour, Matteo Prati, Riccardo Calafiori, Giovanni Fabbian, Cesare Casadei, Degnand Gnonto.
Türkiye U21: Doğan Alemdar, Yasin Özcan, Ravil Tagir, Bartuğ Elmaz, Enis Destan, Ömer Faruk Beyaz, Ahmetcan Kaplan, Emin Bayram, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Uğur Kaan Yıldız.
İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
İtalya U21 - Türkiye U21 maçı TSİ 20.15'te başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.