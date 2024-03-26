Haberler U21 Milli Futbol Takımı İtalya U21 - Türkiye U21 maçı CANLI İZLE

İtalya U21 - Türkiye U21 maçı CANLI İZLE

Ümit Milli Takım, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6. hafta karşılaşmasında İtalya U21 takımını konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 20:40
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İtalya U21 - Türkiye U21 maçı CANLI İZLE

Ümit Milli Takım, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6. hafta karşılaşmasında İtalya U21 takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇININ İLK 11'LERİ

İtalya U21: Sebastiano Desplanches, Mattia Zanotti, Diego Coppola, Lorenzo Pirola, Matteo Ruggeri, Cher Ndour, Matteo Prati, Riccardo Calafiori, Giovanni Fabbian, Cesare Casadei, Degnand Gnonto.

Türkiye U21: Doğan Alemdar, Yasin Özcan, Ravil Tagir, Bartuğ Elmaz, Enis Destan, Ömer Faruk Beyaz, Ahmetcan Kaplan, Emin Bayram, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Uğur Kaan Yıldız.

İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya U21 - Türkiye U21 maçı TSİ 20.15'te başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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