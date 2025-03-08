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Haberler Türkiye Basketbol Ligi Galatasaray 101-80 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray 101-80 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 101-80'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 20:34
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Galatasaray 101-80 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 101-80'lik skorla mağlup etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada, ev sahibi Galatasaray maç boyunca üstün bir performans sergiledi. Maçın ilk periyodu 20-15 Galatasaray lehine tamamlandı. Devre arasına ise sarı-kırmızılı takım 49-41'lik skorla önde girdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, final periyoduna 70-58 önde girdi ve maçı 101-80'lik skorla kazandı.

Galatasaray'da en skorer oyuncu 15 sayıyla Cummings olurken, Blumbergs 14, Palmer 12, Sadık Emir Kabaca 12, ve Buğrahan Tuncer 13 sayı ile öne çıkan isimler oldu. Karşıyaka'da ise Gallinat 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Muhsin Yaşar 18, ve Mehmet Efe Demirel 10 sayıya imza attı.

Bu sonuçla birlikte, Galatasaray ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, Karşıyaka 12. yenilgisini yaşadı.

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