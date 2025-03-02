Anadolu Efes 101-103 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nde nefesleri kesen mücadelede Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes'i deplasmanda 103-101 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, son saniyeye kadar başa baş bir mücadeleye sahne oldu.

Aliağa Petkimspor'un yıldız ismi Wesley Van Beck, 29 sayı ve 3 ribaundluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Breein Tyree de 14 sayı ve 4 asistle takımına önemli katkı sağladı. Anadolu Efes cephesinde ise Elijah Bryant'ın 22 sayı ve 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.