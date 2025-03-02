Yukatel Merkezefendi Belediyesi 98-96 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma geride kaldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi, kendi evinde ağırladığı Galatasaray'ı 98-96'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede Denizli ekibi, taraftarının da büyük desteğiyle sahadan galip ayrılmayı başardı. Özellikle son dakikalarda sergilenen üstün performans, galibiyeti getiren en önemli faktörlerden biri oldu.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde Vrenz Bleijenbergh 20 sayı ve 9 ribaundluk etkileyici performansıyla dikkat çekerken Stefan Moody 20 sayı ve 6 asistle galibiyete büyük katkı sağladı. Galatasaray'da ise takımın en skorer ismi 28 sayı ve 3 asistle James Palmer Jr. oldu.