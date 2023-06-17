Haberler Türkiye Basketbol Ligi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anadolu Efes'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anadolu Efes'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti. İşte detaylar...

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 20:39
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anadolu Efes'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Final serisi boyunca centilmence mücadele ederek basketbolseverlere seyir zevki yüksek bir final süreci yaşatan iki takımımızı da kutluyorum. Lig tarihinde 16. şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'te oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."



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