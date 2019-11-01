Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 TOFAŞ-Galatasaray Doğa Sigorta (TOFAŞ)

20.00 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (Ankara)

3 Kasım Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Anadolu Efes-Sigortam.net İTÜ Basket (Sinan Erdem)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Teksüt Bandırma-Frutti Extra Bursaspor (Banvit Kara Ali Acar)



HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.15 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Adana Atatürk)

3 Kasım Pazar:

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Galatasaray (Servet Tazegül)

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Çankaya Üniversitesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

16.00 BOTAŞ-Samsun Canik Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Antakya)



TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Konyaspor (TOBB ETÜ)

18.00 Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

15.00 Akhisar Belediyespor-Final Gençlik (Akhisar Belediye)

16.00 Mamak Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 Gemlik Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Yalovaspor-Petkimspor (90. Yıl)

3 Kasım Pazar:

15.00 Bandırma Kırmızı-Samsunspor (Banvit Kara Ali Acar)



TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

14.00 Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Nesibe Aydın (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir-Fenerbahçe Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)

14.00 Yalova VİP-Mardin Büyükşehir Başak (90. Yıl)

15.00 Emlak Konut-Sakarya Yükseliş (Complex Istanbul)

3 Kasım Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Urla Belediyespor (Mersin Üniversitesi)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Bosna 34 (Ahmet Cömert)