Basketbolda haftanın programı - Son dakika Türkiye Basketbol Ligi haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

ING Süper Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Basketbol 1. Ligi'nde 4. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 6. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:


ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Arel Üniversitesi Büyükçekmece (BJK ve )

15.15 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom ( Atatürk Karşıyaka)

17.30 TOFAŞ-Galatasaray Doğa Sigorta (TOFAŞ)

20.00 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (Ankara)

3 Kasım Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Anadolu Efes-Sigortam.net İTÜ Basket (Sinan Erdem)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Teksüt Bandırma-Frutti Extra Bursaspor ()


HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.15 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Adana Atatürk)

3 Kasım Pazar:

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Galatasaray (Servet Tazegül)

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Çankaya Üniversitesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

16.00 BOTAŞ-Samsun Canik Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

16.30 Hatay -İzmit Belediyespor (Antakya)


TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Konyaspor (TOBB ETÜ)

18.00 Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

15.00 Akhisar Belediyespor-Final Gençlik (Akhisar Belediye)

16.00 Mamak Belediyespor-1881 Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 Gemlik Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Yalovaspor-Petkimspor (90. Yıl)

3 Kasım Pazar:

15.00 Bandırma Kırmızı-Samsunspor (Banvit Kara Ali Acar)


TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

14.00 Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Nesibe Aydın (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir-Fenerbahçe Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)

14.00 Yalova VİP-Mardin Büyükşehir Başak (90. Yıl)

15.00 Emlak Konut-Sakarya Yükseliş (Complex Istanbul)

3 Kasım Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Urla Belediyespor (Mersin Üniversitesi)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Bosna 34 (Ahmet Cömert)

  1. 02.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Basketbolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN