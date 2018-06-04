Final takvimi belirlendi – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    takvimi belirlendi

    Final takvimi belirlendi
    F.Bahçe Doğuş ile Tofaş'ın karşılaşacağı serisinin ilk iki maçı, yarın ve perşembe günü sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Dört galibiyete ulaşanın şampiyonluğa uzanacağı seri, 9 ve 11 Haziran'da 'ın sahasında devam edecek.
    1. 4.6.2018
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