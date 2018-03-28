Yeşilgiresun Belediyespor taraftarına güveniyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    taraftarına güveniyor

    Yeşilgiresun Belediyespor taraftarına güveniyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında 1 Nisan Pazar günü 'ı konuk edecek 'da, kulüp onursal başkanı Bülent Yavuz, rakipleri karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti.

    Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, maçında saha ve seyirci avantajını iyi kullanmak istediklerini ifade etti.

    Giresun halkına maça ilgi göstermeleri ve takımlarına gereken desteği vermeleri çağrısında bulunan Yavuz, şunları kaydetti:

    "Biz bu ligde kalacağız ve bunu taraftarımızla başaracağız. Başkanımızdan, teknik heyete ve oyunculara kadar elimizden geleni yapıyoruz ama bu mücadelenin en büyük ateşleyicisi takımı yalnız bırakmayan taraftarımızdır. Taraftarlarımızla kenetlendiğimizde özellikle kendi sahamızda yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Galatasaray Odeabank müsabakasında da hedefimiz galibiyet olacak ve hayati maçı taraftarlarımızla kazanacağız. Bu nedenle tüm Giresunluları Galatasaray Odeabank karşılaşmasına davet ediyorum."

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:11
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