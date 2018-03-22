Sakarya Basket, hazırlıklarını sürdürüyor
Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında oynayacağı Darüşşafaka maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
"PLAY-OFF'A EN İYİ NOKTADAN KATILMAK İSTİYORUZ"
Eurocup'ta mücadele eden Darüşşafaka'ya başarı dileklerini ileten ve oynayacakları maçla ilgili de açıklamalarda bulunan Başantrenör Ernak, "Ligde normal sezonun tamamlanmasına 9 haftamız kaldı. Ligin en üstündeki takımların hemen arkasındaki grupta eşit puanda yer alıyoruz. Alacağımız 2 galibiyet bizi play-off resminin içine daha çok sokacaktır. Ancak biz hep adım adım düşünüyoruz. Öncelikle kalmayı amaçlamıştık. Belli bir barajı geçince play-offa kalmayı hedef koyduk. Şimdi ise play-offlara en iyi noktadan girmek istiyoruz. Özel bir basketbol günü geçirmeden, özel bir oyun ortaya koymadan bu gibi takımlara karşı kazanamazsınız. Darüşşafaka ligin en atlet takımı. İfade etmem gerekir ki bize de en ters gelen takımlardan biri. Çok iyi çalışan ve dolu dolu bir kadroya sahip. Biz Darüşşafaka maçı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
JANKOVİC: "AMACIM TAKIMIM İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAK"
Beşiktaş karşısında harika bir galibiyet aldıklarını belirten Sırp oyuncu Pivot Nikola Jankovic ise "Bizim arkamızda yer alan takımlarla aradaki farkı açmamız çok önemliydi. Aynı zamanda bize güç ve moral açısından destek veriyor. Şimdi Darüşşafaka karşısına da aynı motivasyonla çıkacağız. Biz rekabetçi bir takımız. Her gün buraya daha iyisini yapmak için geliyorum. Her maçımızda farklı bir arkadaşımız öne çıkıyor. Beşiktaş maçında da ben iyi bir performans gösterdim. Benim amacım takımım için yapabildiğimin en iyisini yapmak" şeklinde konuştu.
CAN KORKMAZ: "İYİ PERFORMANS İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM"
Darüşşafaka hazırlıklarının devam ettiğini kaydeden oyuncu Can Korkmaz ise, "Öncelikle Beşiktaş'ı kendi evinde 58 sayıda tutmak bizim için önemli bir başarıydı. Galibiyet bizi mutlu etti. Son haftalarda Lazeric'in sakatlığından dolayı oyunda kaldığım dakikalar arttı. Bu sorumluluğumu da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Son 3 maçta da 2 galibiyet almamız bizim için önemliydi. Daha iyi bir performans ortaya koyabilmek adına daha fazla çalışacağım" ifadelerini kullandı.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:20
-
Fenerbahçe'de santrforların katkısı az
Toplam 1
Yorum
arif menejerler nerde sakat var FB ye kakalıyorlar.Buda bizim yöneticilerimizin zekasının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.
-
Tarihi konuşma! Karar verildi
Toplam 3
Yorum
aslan volkanla devam ederse ne şampiyonluk nede kupa kazanır fb.fos fiyasko.
-
Tarihi konuşma! Karar verildi
Toplam 3
Yorum
seyit aykutla volkandan başa tac değil ancak bela olur
Sakarya Basket, hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.