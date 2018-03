Sakarya Basket, hazırlıklarını sürdürüyor

PLAY-OFF'A

Tahincioğlu Basketbol Ligi 'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, ligin 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Darüşşafaka maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sakarya Spor Salonu'nda 13 galibiyetle 7. sırada yer alan Büyükşehir, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenör Selçuk Ernak, play-offlara en iyi şekilde girmek istediklerini belirterek, "Öncelikle biz bulunduğumuz pozisyonu korumak için daha galibiyetler almamız lazım. Beşiktaş bu ligdeki en zor ekiplerden biri. Çok sert ve fiziksel bir takım. Rakibimizi 58 sayıda tutup özellikle çok eksik oyuncumuzun olduğu bir dönemde yenmek kolay bir iş değil. Bu durum bizim sezon başından bu yana ne kadar gelişim gösterdiğimizi ortaya koyuyor" dedi.Eurocup'ta mücadele eden Darüşşafaka'ya başarı dileklerini ileten ve oynayacakları maçla ilgili de açıklamalarda bulunan Başantrenör Ernak, "Ligde normal sezonun tamamlanmasına 9 haftamız kaldı. Ligin en üstündeki takımların hemen arkasındaki grupta eşit puanda yer alıyoruz. Alacağımız 2 galibiyet bizi play-off resminin içine daha çok sokacaktır. Ancak biz hep adım adım düşünüyoruz. Öncelikle kalmayı amaçlamıştık. Belli bir barajı geçince play-offa kalmayı hedef koyduk. Şimdi ise play-offlara en iyi noktadan girmek istiyoruz. Özel bir basketbol günü geçirmeden, özel bir oyun ortaya koymadan bu gibi takımlara karşı kazanamazsınız. Darüşşafaka ligin en atlet takımı. İfade etmem gerekir ki bize de en ters gelen takımlardan biri. Çok iyi çalışan ve dolu dolu bir kadroya sahip. Biz Darüşşafaka maçı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.Beşiktaş karşısında harika bir galibiyet aldıklarını belirten Sırp oyuncu Pivot Nikola Jankovic ise "Bizim arkamızda yer alan takımlarla aradaki farkı açmamız çok önemliydi. Aynı zamanda bize güç ve moral açısından destek veriyor. Şimdi Darüşşafaka karşısına da aynı motivasyonla çıkacağız. Biz rekabetçi bir takımız. Her gün buraya daha iyisini yapmak için geliyorum. Her maçımızda farklı bir arkadaşımız öne çıkıyor. Beşiktaş maçında da ben iyi bir performans gösterdim. Benim amacım takımım için yapabildiğimin en iyisini yapmak" şeklinde konuştu.Darüşşafaka hazırlıklarının devam ettiğini kaydeden oyuncu Can Korkmaz ise, "Öncelikle Beşiktaş'ı kendi evinde 58 sayıda tutmak bizim için önemli bir başarıydı. Galibiyet bizi mutlu etti. Son haftalarda Lazeric'in sakatlığından dolayı oyunda kaldığım dakikalar arttı. Bu sorumluluğumu da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Son 3 maçta da 2 galibiyet almamız bizim için önemliydi. Daha iyi bir performans ortaya koyabilmek adına daha fazla çalışacağım" ifadelerini kullandı.