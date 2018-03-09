Manisa Büyükşehir'in hazırlıklar tamam – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Büyükşehir'in hazırlıklar tamam

    Manisa Büyükşehir'in hazırlıklar tamam

    Türkiye Erkekler 2’inci Ligi'nde son 5 maçta seri galibiyetlere imza atan Basketbol Takımı, yarın oynanacak olan İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlandı.

    Son yenilgisini 28 Ocak tarihinde Fethiye deplasmanında 72-68'lik skorla alan ve bu yenilginin ardından oynadığı Gemlik Takımı, Edirne Belediye Edirnespor, UPS Spor, Erzurum BŞB Gençlik ve Mamak Bld Yeni Mamak Spor maçlarını kazanarak 5'te 5 yapan 'da gözler yarın saat 15.00'de Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanacak olan İzmir Büyükşehir maçına çevrildi. Bugün antrenörü yönetiminde yaptığı teknik ve taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan dev adamlar salondan yine başarılı bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Antrenör Ceyhun Cabadak, yarın konuk edecekleri maç öncesinde oyuncularını ligin alt sıralarında yeri alan rakiplerini hafife almamaları konusunda uyardı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:41
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