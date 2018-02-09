Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kurul, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanması planlanan müsabakaya başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle Bornova Beckerspor'u hükmen mağlup ilan etti.

Kurul ayrıca, İzmir temsilcisine 1 puan indirme ve 30 bin lira para cezası verdi.

İlk kez yer aldığı ligde galibiyeti bulunmayan Bornova Beckerspor, son sırada yer alıyor.