Bornova Beckerspor hükmen mağlup
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanması gereken OGM Ormanspor-Bornova Beckerspor karşılaşmasına çıkmayan İzmir ekibini hükmen mağlup (20-0) ilan ederek, 1 puanını sildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kurul, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanması planlanan müsabakaya başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle Bornova Beckerspor'u hükmen mağlup ilan etti.
Kurul ayrıca, İzmir temsilcisine 1 puan indirme ve 30 bin lira para cezası verdi.
İlk kez yer aldığı ligde galibiyeti bulunmayan Bornova Beckerspor, son sırada yer alıyor.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:14
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Bornova Beckerspor hükmen mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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