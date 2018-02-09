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    09 Şubat 2018, Cuma
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    hükmen mağlup

    <a href="/index/bornova-beckerspor?id=37919081-3d50-4ed5-96a2-73349a63896f" class="" rel="tag">Bornova Beckerspor</a> hükmen mağlup

    Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanması gereken OGM Ormanspor- karşılaşmasına çıkmayan İzmir ekibini hükmen mağlup (20-0) ilan ederek, 1 puanını sildi.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kurul, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanması planlanan müsabakaya başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle 'u hükmen mağlup ilan etti.

    Kurul ayrıca, İzmir temsilcisine 1 puan indirme ve 30 bin lira para cezası verdi.

    İlk kez yer aldığı ligde galibiyeti bulunmayan , son sırada yer alıyor.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:14
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