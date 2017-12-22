 Basketbol'da haftanın programı – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Basketbol'da haftanın programı

    Basketbol'da haftanın programı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne 12, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1.Ligi’nde ise 15. hafta müsabakaları yapılacak.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Darüşşafaka-Trabzonspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

    15.15 Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)

    17.00 Galatasaray Odeabank-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

    20.15 Eskişehir Basket-TOFAŞ (Anadolu Üniversitesi)

    24 Aralık Pazar:

    13.00 Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak (Ülker Spor ve Etkinlik)

    17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor (Gazanfer Bilge)

    19.30 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

    25 Aralık Pazartesi:

    19.00 Anadolu Efes-Banvit (Sinan Erdem)


    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Adana ASKİ-Galatasaray (Menderes)

    13.00 Bornova Beckerspor-BOTAŞ (Bornova Atatürk)

    14.00 OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

    16.00 İstanbul Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

    17.00 Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi (BJK Akatlar)

    24 Aralık Pazar:

    14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol (Edip Buran)

    16.00 Fenerbahçe-Abdullah Gül Üniversitesi (Metro Enerji)

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Bugün:

    16.00 OGM Ormanspor-Ankara DSİ (M. Sait Zarifoğlu)

    Yarın:

    15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Selçuklu Belediyespor (Beylikdüzü)

    15.00 Petkimspor-Akhisar Belediyespor (ENKA)

    16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Bursa Durmazlar (Ankara)

    16.00 Yalova Group Belediyespor-Afyon Belediyespor (90. Yıl)

    16.00 Bandırma Kırmızı-Bahçeşehir Koleji (Banvit Kara Ali Acar)

    17.00 Antalyaspor-Türk Telekom (Antalya)

    17.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Karesispor (Mustafa Dağıstanlı)

    17.00 Düzce Belediyespor-Sigortam.net Bakırköy Basket (Kalıcı Konutlar Merkez)

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:54
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