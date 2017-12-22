Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Darüşşafaka-Trabzonspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)

17.00 Galatasaray Odeabank-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

20.15 Eskişehir Basket-TOFAŞ (Anadolu Üniversitesi)



24 Aralık Pazar:

13.00 Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor (Gazanfer Bilge)

19.30 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



25 Aralık Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Banvit (Sinan Erdem)





- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Adana ASKİ-Galatasaray (Menderes)

13.00 Bornova Beckerspor-BOTAŞ (Bornova Atatürk)

14.00 OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

17.00 Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi (BJK Akatlar)



24 Aralık Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol (Edip Buran)

16.00 Fenerbahçe-Abdullah Gül Üniversitesi (Metro Enerji)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:

16.00 OGM Ormanspor-Ankara DSİ (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Selçuklu Belediyespor (Beylikdüzü)

15.00 Petkimspor-Akhisar Belediyespor (ENKA)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Bursa Durmazlar (Ankara)

16.00 Yalova Group Belediyespor-Afyon Belediyespor (90. Yıl)

16.00 Bandırma Kırmızı-Bahçeşehir Koleji (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Antalyaspor-Türk Telekom (Antalya)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Karesispor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Düzce Belediyespor-Sigortam.net Bakırköy Basket (Kalıcı Konutlar Merkez)