Sakarya'da hedef ilk 8'de kalmak

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 12. haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden Altuğ, İstanbul'da yaşayan Sakaryalıları cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'na davet etti.

Altuğ, Süper Lig'deki ilk sezonları olmasına rağmen dikkati çeken bir takım olduklarını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ligin en az sayı yiyen takımlarından biriyiz. Geride bıraktığımız 11 haftada 6 galibiyetle ligin 8. sırasında yer alıyoruz. İlk yarının sonu için 4 maçımız kaldı. Türkiye Kupası'na katılabilmek adına çok önemli 4 mücadeleye çıkacağız. Bunlardan ilki de cumartesi günü Galatasaray Odeabank randevusu olacak. İnşallah ilk yarıyı ilk 8 içinde tamamlayarak kupada yer almak istiyoruz."