"Galibiyete ihtiyacımız var"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın sahasında Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak Muratbey Uşak'ın genel menajeri Fatihan Erdoğan, "Galip gelip kötü gidişe dur demek istiyoruz." dedi.
Erdoğan, ligde istedikleri yerde olmadıklarını belirterek yarın oynayacakları maçın önemine değindi.
Ligde geçen hafta Anadolu Efes karşısında çok iyi mücadele ettiklerini, aynı performansı Gaziantep ekibi karşısında da göstermek istediklerini aktaran Erdoğan, "Sakatlıklar lige kötü başlamamıza neden oldu, galibiyete ihtiyacımız var. Yarın taraftarımızın desteğiyle galip geleceğimize inanıyorum. Gaziantep Basketbol'u kendi sahamızda yenmek, kötü gidişe dur demek ve sıralamada yükselmek istiyoruz." diye konuştu.
Muratbey Uşak ile Gaziantep Basketbol, yarın saat 15.15'te Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:41
-
Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
-
"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
-
Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
"Galibiyete ihtiyacımız var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.