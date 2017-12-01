 "Galibiyete ihtiyacımız var" – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    "Galibiyete ihtiyacımız var"

    "Galibiyete ihtiyacımız var"

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın sahasında Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak 'ın genel menajeri , "Galip gelip kötü gidişe dur demek istiyoruz." dedi.

    Erdoğan, ligde istedikleri yerde olmadıklarını belirterek yarın oynayacakları maçın önemine değindi.

    Ligde geçen hafta Anadolu Efes karşısında çok iyi mücadele ettiklerini, aynı performansı Gaziantep ekibi karşısında da göstermek istediklerini aktaran Erdoğan, "Sakatlıklar lige kötü başlamamıza neden oldu, galibiyete ihtiyacımız var. Yarın taraftarımızın desteğiyle galip geleceğimize inanıyorum. Gaziantep Basketbol'u kendi sahamızda yenmek, kötü gidişe dur demek ve sıralamada yükselmek istiyoruz." diye konuştu.

    ile Gaziantep Basketbol, yarın saat 15.15'te Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:41
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