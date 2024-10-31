Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler

İstanbulspor - Kilis Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası CANLI MAÇ

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında İstanbulspor ile Kilis Belediyespor karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Kilis Belediyespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 31 Ekim 2024, Perşembe 18:20 Güncelleme: 31 Ekim 2024, Perşembe 18:30

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Bölgesel Amatör Lig ekibi Kilis Belediyespor karşı karşıya geliyor. Saat 17.30'da başlayan ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İSTANBULSPOR - KİLİS BELEDİYESPOR 11'LER

İstanbulspor: Mücahit, Yunus, Duhan, Fatih, Dijlan, Kubilay, Yusuf Ali, Demir, Sambissa, Diarra, Jackson

Kilis Belediyespor: Hayrettin, Oğuzhan, Onur, İbrahim Anıl, Mahsuni, Hüseyin, Mohamad, Mehmet Emin, Cabbar, Emrah, Taner

İSTANBULSPOR - KİLİS BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Kilis Belediyespor maçı TSİ 17.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

EN SON HABERLER

İstanbulspor - Kilis Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası CANLI MAÇ
Edirnespor 0-1 Batman Petrolspor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Bayburt ÖİS 2-4 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Pendikspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Efeler 09 - Adana 01 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası