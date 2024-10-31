İstanbulspor - Kilis Belediyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası CANLI MAÇ

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Bölgesel Amatör Lig ekibi Kilis Belediyespor karşı karşıya geliyor. Saat 17.30'da başlayan ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İSTANBULSPOR - KİLİS BELEDİYESPOR 11'LER

İstanbulspor: Mücahit, Yunus, Duhan, Fatih, Dijlan, Kubilay, Yusuf Ali, Demir, Sambissa, Diarra, Jackson

Kilis Belediyespor: Hayrettin, Oğuzhan, Onur, İbrahim Anıl, Mahsuni, Hüseyin, Mohamad, Mehmet Emin, Cabbar, Emrah, Taner

İSTANBULSPOR - KİLİS BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Kilis Belediyespor maçı TSİ 17.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: