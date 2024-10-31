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Edirnespor - Batman Petrolspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası CANLI MAÇ

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Edirnespor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geliyor. Edirnespor - Batman Petrolspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 31 Ekim 2024, Perşembe 15:00 Güncelleme: 31 Ekim 2024, Perşembe 15:20

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Edirnespor ile 2. Lig ekibi Batman Petrolspor karşı karşıya geliyor. Saat 14.30'da başlayan ve Tunca Futbol Sahası'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

EDİRNESPOR - BATMAN PETROLSPOR 11'LER

Edirnespor: Doğukan, Emre, Batuhan, Nasrullah, Hüseyincan, Yusuf Talha, Mert, Furkan, Atakan, Mustafa, Efe

Batman Petrolspor: Ferhat, Baran, Sinan, Evren, Arda, Azad, Hüseyin, Muzaffer, Ahmet Arda, Ege, Atabey

ASpor CANLI YAYIN

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