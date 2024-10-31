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Bayburt ÖİS - Samsunspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası CANLI MAÇ

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bayburt ÖİS ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Bayburt ÖİS - Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 31 Ekim 2024, Perşembe 13:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Bayburt ÖİS ile Süper Lig ekibi Samsunspor karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

BAYBURT ÖİS - SAMSUNSPOR 11'LER

Bayburt ÖİS: Burak, Enes, Köksal, Yasin, Hüseyin, Alpay, Mete, Mehmet, Doğukan, Muhammed Semih, Ali Burak

Samsunspor: Halil, Nanu, Bedirhan, Yunus Emre, Soner, Laura, Muhammet, Mustafa, Schindler, Tait, Dimata

ASpor CANLI YAYIN

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