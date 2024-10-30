Silivrispor - Kayserispor CANLI MAÇ İZLE | Ziraat Türkiye Kupası CANLI MAÇ

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Silivrispor ile Süper Lig ekibi Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve Silivri Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

SİLİVRİSPOR - KAYSERİSPOR 11'LER

Silivrispor: Enes Sancar, Oğuz, Ramazan, Hasan Can, Vedat, Mustafa, Emirhan, Mehmet, Barış, Emir Hakan, Mert

Kayserispor: Onurcan, Batuhan, Kayra, Kolovetsios, Ramazan, Berat, Ackah, Baran, Nurettin, Mehmet Eray, Talha