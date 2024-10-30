Isparta 32 Spor - Pazarspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası CANLI MAÇ

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 2. Lig ekibi Isparta 32 Spor ile 3.Lig ekibi Pazarspor karşı karşıya geliyor. Saat 17.30'da başlayan ve Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ISPARTA 32 SPOR - PAZARSPOR 11'LER

Isparta 32 Spor: Berk, Halil, Furkan, Aytuğ, İlhan, Efe, Muhammet Enes, Kaan, Vedat, Ahmet, Bora

Pazarspor: Baran, Aras, Enes, Ali Ekber, Adnan Emir, Fatih, Gökdeniz, Yusuf, Serhat, Metin, Emirhan